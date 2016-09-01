Порошенко подтвердил полное прекращение огня в Донбассе 1 сентября

Президент Украины Петр Порошенко заявил о соблюдении режима прекращения огня с Донбассом с 1 сентября. Об этом сообщает УНИАН.

«26 августа я издал директивы нашим представителям в Трехсторонней контактной группе предложить с 1 сентября режим полного прекращения огня. За 12 часов и 5 минут, я хочу вас поздравить, этот режим соблюдается – на фронте не стреляют», - заявил президент.

Накануне в Минске на заседании трехсторонней группы представители Украины предложили ввести режим тишины с 1 сентября. Было отмечено, что в районе Донбасса проживает около 150 тысяч детей школьного возраста, и все они имеют право на «заботу и безопасность».

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин также сообщил, что режим тишины соблюдается.

«В связи с достигнутыми договоренностями о полном прекращении огня с 00.00 1 сентября отмечаем, что в целом принятое решение соблюдалось. Что подтверждает и СЦКК, который не зафиксировал в ночное время применение противником запрещенного минскими соглашениями вооружения», — заявил он.

31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об одобрении договоренности между Украиной и Донбассом о прекращении огня.