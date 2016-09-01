Эксперты ВШЭ и ВБ назвали «низовую коррупцию» главной проблемой бизнеса в России

Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Всемирного банка (ВБ) назвали взятки и рейдерство на низовом уровне госуправления главной опасностью для привлечения инвестиций в российские регионы, пишет «Коммерсантъ».

Такой вывод содержится в новом исследовании поведения инвесторов в регионах, проведенном экспертами ВШЭ Андреем Яковлевым, Ириной Левиной, Исраэлем Маркесом и экспертом ВБ Григорием Кисунько. По их мнению, коррупция как таковая не является главной проблемой деловой среды в России. Реальную опасность для привлечения капвложений представляет собой резкое и непредсказуемое изменение коррупционных правил на низовом уровне госуправления.

Эксперты сопоставили данные об объемах инвестиций с жалобами на рейдерство и взятки. Авторы работы обнаружили, что для инвесторов есть существенная разница между коррупцией «предсказуемой и зачастую централизованной» и низовой нецентрализованной, которая воспринимается как угроза вложений капитала.

К коррупции первого типа бизнес, готовый вкладываться в регионы, успел приспособиться, так как здесь существуют устоявшиеся неформальные практики. Второй тип пугает их больше, так как грозит непредсказуемыми изменениями сложившейся ситуации.

В качестве одной из мер по решению этой проблемы аналитики предлагают властям организовывать горячие линии и «тревожные кнопки» для жалующихся на взятки предпринимателей.

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