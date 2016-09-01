Муравьи прожили годы без пищи в ядерном бункере

В 2013 году ученые осмотрели «Специальный объект 3003 Темплево», принадлежавший ранее советским войскам подземный бункер для хранения ядерного оружия. Он расположен у деревни Темплево близ города Мендзыжеч на западе Польши. В бункере оказалась популяция малых лесных муравьев (Formica polyctena), которая смогла выжить там в весьма непростых условиях. С тех пор ученые периодически посещают бункер, наблюдая за муравьями.

Муравьи проникали в бункер случайно, падая через вертикальную вентиляционную трубу, и уже не могли вернуться в свой муравейник, расположенный в еловом лесу на поверхности. Они соорудили на полу бункера подобие муравейника, который внешне выглядит как вполне функционирующая колония. Однако в бункере у муравьи сталкиваются с полным отсутствием еды, а также с неблагоприятными температурными условиями. Например, при наблюдениях 24 июля 2015 года, когда температура наружного воздуха составляла примерно 30° C, внутри бункера было лишь 9,5° С. В среднем в бункере около 10° С летом и несколько градусов выше нуля зимой. В таких условиях муравьи не могут размножаться, поэтому в колонии есть только рабочие особи: ни яиц, ни личинок, ни самок, ни самцов.

Тем не менее приток новых муравьев через вентиляционную трубу позволяет поддерживать численность населения, несмотря на высокую смертность. Сейчас в бункере живут несколько сотен тысяч муравьев. Когда в июле 2015 года ученые раскопали часть подземного муравейника, к следующему их визиту в январе 2016 муравьи все отремонтировали. Судя по количеству мертвых муравьев, колония существует уже несколько лет.

Описание необычной колонии муравьев опубликовал Journal of Hymenoptera Research.