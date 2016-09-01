Путин дал школьникам напутствие в День знаний

Президент России Владимир Путин в День знаний 1 сентября посетил гимназию №2 во Владивостоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил всех учащихся и педагогов с началом нового учебного года: «Хочу прежде всего вас, всех школьников России, всех преподавателей школ поздравить с праздником, с началом учебного года – Днем знаний, пожелать вам успехов».

Напутствуя гимназистов, Владимир Путин отметил, что «чрезвычайно важно и даже самое главное – найти то дело, которым ты будешь заниматься с удовольствием, потому что если человек приходит на работу с удовольствием, он, как правило, добивается хороших результатов».

Глава государства косвенно затронул и тему предстоящих 18 сентября выборов. Отвечая на вопрос одного из учащихся, каково это — руководить страной в течение множества лет, — Путин ответил, что «это люди определяют на выборах, приходят и голосуют» (цитата по РИА Новости). Российский лидер подчеркнул: «Самое главное, он должен в душе быть настроен на то, чтобы приносить пользу тем, ради кого он собирается это делать. Не удовлетворять свое эго, не удовлетворять свои амбиции, а должно быть стремление к улучшению жизни».