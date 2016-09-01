Владимир Путин: инвестиции «Роснефти» в судоверфь «Звезда» — ориентир для инвесторов

В четверг президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», который создается по его поручению на базе одноименного дальневосточного завода в городе Большой Камень Приморского края. О ходе реализации проекта главе государства рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, сообщивший, в частности, что все строительные и монтажные работы на основных объектах первой очереди завершены в строгом соответствии с графиком, а на открытом достроечном стапеле работы ведутся с опережением ранее утвержденного плана.

По словам главы «Роснефти», компания стала первым заказчиком новой верфи: объем ее заказа составляет четыре судна снабжения ледового класса. Сдать пилотный заказ планируется в 2019 году. При этом продуктовую линейку «Звезды» составят высокотехнологичные, крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота.

Ранее руководством «Роснефти» был подписан целый ряд документов, направленных на создание совместных предприятий с участием компании, ДЦСС и лидеров отрасли — в частности, Damen, Keppel, MH Wirth. Как отмечают в пресс-службе «Роснефти», сотрудничество с этими компаниями — «основа стратегии развития судостроительного кластера на Дальнем Востоке». «Таким образом, будет обеспечено техническое проектирование передовых морских буровых установок, что позволит создать на Дальнем Востоке уникальный инновационный центр локализации и разработок передовых технологий», — говорится в сообщении.

Cудостроительный комплекс «Звезда». Фото Пресс-службы Президента РФ

Президент России также отметил, что развитие гражданского судостроения и ввод в строй новых производственных мощностей — одна из ключевых стратегических задач по укреплению промышленного потенциала Дальнего Востока России. «Ведущие нефтегазовые компании, крупный бизнес заинтересованы в сотрудничестве со «Звездой», — подчеркнул Владимир Путин. — Подписаны первые контракты на строительство судов. И эту работу, безусловно, нужно продолжать, сформировать стабильный спрос на будущее».

По словам главы государства, который также осмотрел зону монтажных работ комплекса, «есть все основания полагать, что новое предприятие по уровню производительности труда будет не только передовым, а по многим показателям будет лучше, чем основные наши конкуренты в мире». Он выразил уверенность, что дальневосточные судостроители смогут предложить своим заказчикам качественный, конкурентоспособный продукт, а новая верфь станет по-настоящему успешным проектом и мощным ресурсом для развития Дальневосточного региона.

Кроме того, президент России отметил важность реализации комплексной стратегии «Роснефти» на Дальнем Востоке, в рамках которой не только наращиваются мощности по добыче углеводородов, но и поддерживаются научные изыскания, реализуются социальные проекты и создается инфраструктура для качественного роста. «Все это отражает основательный, ответственный подход к развитию бизнеса, задает хороший ориентир другим крупным российским и иностранным компаниям по инвестированию в Дальний Восток», — заявил Владимир Путин.