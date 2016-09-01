Соцопросы выявили резкое снижение рейтинга «Единой России»

Рейтинг «Единой России» за три недели до парламентских выборов резко снизился, пишет в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на данные соцопросов.

Издание ссылается на данные исследования «Левада-центра», проведенного 26–29 августа. Согласно результатам, доля опрошенных россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму, за месяц уменьшилась с 39% до 31%. При этом данный показатель среди тех, кто точно решил идти на выборы и уже определился с кандидатами, уменьшился с 57% до 50%.

Не такое значительное, но явное снижение рейтинга «Единой России» также было зафиксировано в опросе ВЦИОМ, проведенном несколькими неделями раннее. Фонд «Общественное мнение» в ходе аналогичного исследования, проведенного в первой половине августа, зафиксировал снижение поддержки «Единой России» с 47% до 42% среди общего числа опрошенных. При этом проведенный 21 августа опрос показал рост рейтинга ЕР на 3 процентных пункта.

Одновременно столь же заметно (с 55 до 48%) снизился рейтинг одобрения деятельности премьера Дмитрия Медведева, являющегося лидером «Единой России». Рейтинг президента Владимира Путина остался без изменений (82%).

Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин в интервью «Ведомостям» отметил, что, как правило, партия власти начинает терять популярность, когда избиратели получают возможность познакомиться с другими партиями. По его мнению, на рейтинге ЕР могли также негативно сказаться и последние решения правительства, в частности, по поводу заморозки индексации социальных выплат.