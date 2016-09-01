Перед 1 сентября 46 учеников совершили побег из спешколы на Урале

В Свердловской области местная прокуратура начала проверку по факту массового побега подростков из специальной школы для сложных детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 31 августа в поселке Рефтинский. Из расположенного здесь специального профучилища закрытого типа №1 самовольно ушли 46 воспитанников. Позже 41 подросток вернулся самостоятельно или с помощью полицейских, остальных ищут.

Согласно предварительным данным, учащиеся спецшколы перед началом нового учебного года выразили недовольство с режимом пребывания. Они разбили керамическую посуду на кухне, а затем покинули территорию через забор и контрольный пункт.

По одной из версий, протест воспитанников спецучилища связан со слишком жестким режимом содержания в закрытом учреждении.