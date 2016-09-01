175 россиян получили отказ в участии в Паралимпиаде под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК) отконил заявки 175 российских спортсменов на участие в Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, которые откроются 7 сентября 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте МПК.

Ранее сообщалось, что такое решение было принято после того, как российские спортсмены обратились в МПК с просьбой выступить под нейтральным флагом. Тогда количество индивидуальных исков российских паралимпийцев не уточнялось.

Накануне Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. В решении CAS говорилось, что ПКР не предоставил каких-либо доказательств в опровержение фактов, которые легли в основу решения МПК.

Федеральный суд Швейцарии также отклонил заявление Паралимпийского комитета России.

В России было принято решение об организации собственных игр для спортсменов, отстраненных от паралимпийских игр в Рио-2016. «Соревнования российских паралимпийцев планируется провести в течение двух дней - 7 и 8 сентября в Подмосковье на базе центров подготовки», - сообщает президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин (цитата по «Р-Спорт»).