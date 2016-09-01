Экс-президент Бразилии процитировала Маяковского в ответ на импичмент

Президент Бразилии Дилма Русеф, отстраненная от власти в рамках процедуры импичмента, заявила, что в стране произошел парламентский переворот, сообщает Agence France-Presse. Как отмечает бразильский портал G1, обращение к своим сторонникам после голосования Сената Русеф завершила цитированием стихотворения Владимира Маяковского «Ну, что ж!»: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории».

По словам Русеф, сенаторы «решили прервать полномочия президента, не совершившего никакого преступления». Напомним, Русеф вменяют налоговые злоупотребления и использование бюджетных средств в ходе избирательной кампании. Однако Русеф считает, что члены Сената «обвинили невиновного и совершили парламентский переворот».

Несмотря на импичмент, Русеф пообещала продолжить политическую деятельность, однако не уточнила, в каком качестве.

Как отмечает бразильский портал G1, обращение к своим сторонникам после голосования Сената Русеф завершила цитированием стихотворения Владимира Маяковского «Ну, что ж!»: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории».

После объявления результатов голосования в Сенате на улицах бразильского города Сан-Паулу начались беспорядки. Для разгона толпы полицейским пришлось применить слезоточивый газ.