Ростуризм предложил отменить визы в Индию и Вьетнам

Ростуризм предложил ввести взаимный безвизовый обмен для групповых туров (численностью от пяти человек) с Индией, Вьетнамом и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на главу федерального агентства Олега Сафонова.

Как отметил чиновник, в настоящее время такая схема действует в отношении Китая и результаты ее работы в Ростуризме расценивают как удачные и эффективные.

Олег Сафонов также заявил о планах продвигать туры по России для иностранцев через интернет-площадки китайской компании Alibaba. «Аудитория у них гигантская, нам было бы интересно с точки зрения продвижения нашего продукта и на китайском, и на других рынках, где они работают», — сказал глава ведомства.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в 2015 году Россию посетили более миллиона гостей из КНР. Среди них в составе организованных туристических групп в рамках упрощенного визового режима в стране побывали более 500 тысяч человек. Соответствующее соглашение между правительствами двух стран было подписано в 2000 году.