СМИ узнали о продлении ЕС санкций против граждан и организаций РФ

Евросоюз планирует обновить санкции против 146 граждан России и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и 37 организаций, срок действия которых заканчивается 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Ожидается, что постоянные представители стран — членов ЕС в Брюсселе продлят черный список для РФ и Украины. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе», — сказал он.

Собеседник агентства также заявил, что поскольку степень реализации Минских соглашений не изменилась, обсуждения снятия ограничительных мер не будет.

10 марта 2016 года совет Европейского союза принял официальное решение продлить на 6 месяцев персональные санкции в отношении российских и украинских граждан и компаний, введенные после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе.

18 июня решение ЕС о продлении санкций против Крыма до 23 июня 2017 года вступило в силу. Ограничения предусматривают запрет на импорт в Европу крымских товаров, а также на европейские инвестиции в Крыму, включая предоставление услуг, например, в сфере туризма, приобретение на полуострове недвижимости, финансирование бизнеса. Кроме того, европейским судам запрещено входить в порты Крыма и Севастополя.