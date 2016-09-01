США ввели санкции против подрядчиков строительства Керченского моста

США ввели санкции в отношении компаний «Мостротрест» и «СГМ-мост», сообщается на сайте Минфина США.

Обе компании заняты в строительстве моста через Керченский пролив, соединяющего материковую Россию с Крымом. При этом «СГМ-мост», дочерняя компания компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, является генеральным подрядчиком.

Что касается «Мостротреста», американским компаниям разрешено продолжать бизнес с данной фирмой до 1 октября текущего года, лишь с этой даты вступят в силу санкции.

В санкционный список также попали заказчик строительства Керченского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства и центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинскес филиалом в Севастополе.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда дочерних структур «Газпрома», в том числе «Газпром медиа».