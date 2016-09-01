Сбербанк в 2017 году разместит бонды в юанях
В 2017 году Сбербанк планирует разместит бонды в юанях, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента банка Игоря Буланцева.
В настоящее время проходят переговоры с заинтересованными компаниями, поэтому этой осенью ожидать размещения не стоит.
«Мы, с одной стороны, видим увеличение интереса к финансированию в юанях, с другой стороны, это сложный инструмент. Всему свое время», — сказал Буланцев.
Он также рассказал агентству, что Сбербанк планирует стать организатором сделок в юанях и для других компаний.
В мае СМИ сообщали о подобных планах кредитной организации. Стало известно, что Сбербанк заинтересован в сотрудничестве с китайскими банками с целью, в том числе, кредитования корпоративных заемщиков в юанях.
Кроме того, известно, что уже в этом году Сбербанк запустил пилотные розничные продукты в юанях на Дальнем Востоке.
Ранее Сбербанк размещал облигации в долларах, евро и швейцарских франках.