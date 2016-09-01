Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 сентября 2016, четверг, 11:54
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
01 сентября 2016, 10:18
банковский сектор Китай Сбербанк экономика

Сбербанк в 2017 году разместит бонды в юанях

Китайский юань
Китайский юань
Фото: nanzao.com

В 2017 году Сбербанк планирует разместит бонды в юанях, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента банка Игоря Буланцева.

В настоящее время проходят переговоры с заинтересованными компаниями, поэтому этой осенью ожидать размещения не стоит.

«Мы, с одной стороны, видим увеличение интереса к финансированию в юанях, с другой стороны, это сложный инструмент. Всему свое время», — сказал Буланцев.

Он также рассказал агентству, что Сбербанк планирует стать организатором сделок в юанях и для других компаний.

В мае СМИ сообщали о подобных планах кредитной организации. Стало известно, что Сбербанк заинтересован в сотрудничестве с китайскими банками с целью, в том числе, кредитования корпоративных заемщиков в юанях.

Кроме того, известно, что уже в этом году Сбербанк запустил пилотные розничные продукты в юанях на Дальнем Востоке.

Ранее Сбербанк размещал облигации в долларах, евро и швейцарских франках.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин в гимназии во Владивостоке 1 сентября
Путин дал школьникам напутствие в День знаний
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник Путина выступил за постоянное снижение налогов
Президент Бразилии Дилма Русеф. Фото: Pedro França/Agência Senado/ Some rights reserved
Экс-президент Бразилии ответила на импичмент словами Маяковского
Экзамен на права
В России начал действовать новый регламент сдачи экзаменов на права
Флаг Японии
СМИ допустили появление в Японии министерства по экономическим связям с Россией
Архив новостей

Самое читаемое

Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции в Чолпон-Ате. Август 2016
«Раскол вышел на самый высокий уровень»
Ручки, блокноты, тетради
#100 СЛОВ. Россияне начали экономить на школе
Ан-225 «Мрия»
Украина передала Китаю права собственности на самолет Ан-225
Приемная в больнице
Против избившего врача в Подмосковье мужчины возбуждено дело
Выдвижение мотострелковых и танковых подразделений общевойскового соединения ЮВО в рамках внезапной проверки боеготовности. 25 августа 2016
Минобороны подвело итоги проверки боеготовности российских войск
11:45 ВС РФ подтвердил запрет на доступ к сведениям о репрессированных сотрудниках НКВД
11:36 Перед 1 сентября 46 учеников совершили побег из спешколы на Урале
11:17 СМИ рассказали о предложениях кабмина по премированию чиновников
11:14 Эксперты ВШЭ и ВБ назвали «низовую коррупцию» главной проблемой бизнеса в России
11:02 Экспертиза «Полит.ру»: Украинский Ан-225 в Китае могут использовать для космических проектов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Платонов
Андрей Платонов. 1940-е
1 сентября 1899 года родился писатель Андрей Платонов
10:33 Япония опровергла слухи о разрешении курильчанам остаться при передаче островов
10:29 Соцопросы выявили резкое снижение рейтинга «Единой России»
10:26 Помощник Путина выступил за постоянное снижение налогов
10:18 Сбербанк в 2017 году разместит бонды в юанях
10:05 Жительница Омска получит 700 тысяч рублей за ДТП с танком
09:43 В Москве объявили в розыск подозреваемого в двойном убийстве душевнобольного
09:20 Мединский отказался подтверждать информацию о снятии доски Маннергейму
09:17 СМИ анонсировали появление в Японии министерства по экономическим связям с Россией
09:09 Путин дал школьникам напутствие в День знаний
08:53 В России начал действовать новый регламент сдачи экзаменов на права
08:23 Экс-президент Бразилии процитировала Маяковского в ответ на импичмент
08:05 «Полит.ру» проводит опрос об импичменте президента Бразилии
08:01 Товарищеский матч по футболу между Россией и Турцией закончился ничьей
31.08 20:54 Избивший подмосковного рентгенолога мужчина на днях вышел из колонии
31.08 20:39 В Ульяновской области изготовят золотую медаль для Исинбаевой
31.08 20:21 Франшизу «Макдоналдса» в России купит родственник Назарбаева
31.08 20:17 «Единая Россия» передала властям Москвы более 15 тыс. подписей за отмену строительства ТПУ в Отрадном
31.08 19:54 Тражукова приняла извинения президента ФСБР за удары по лицу
31.08 19:47 Сенат Бразилии проголосовал за отставку президента
31.08 19:38 Instagram разрешил увеличивать фото
31.08 19:30 Суд отказал защите лихачей на «Гелендвагене» в возврате дела прокурору
31.08 19:05 Пентагон расценил как шутку заявление Минобороны РФ об уничтожении спикера ИГ
31.08 18:59 Сразу два футболиста «Спартака» перешли в «Анжи»
31.08 18:47 Работники УАЗа решили жаловаться Путину на низкие зарплаты
31.08 18:46 Поздравление президента Узбекистана с Днем независимости зачитал диктор
31.08 18:27 Украина передала Китаю права собственности на самолет Ан-225
31.08 18:05 Против избившего врача мужчины возбуждено уголовное дело
31.08 18:03 Минобороны подвело итоги внезапной проверки боеготовности российских войск
31.08 17:42 Экс-генподрядчик «Зенит Арены» подал иски к петербургским властям
31.08 17:32 В РФ разработано приложение для жертв домашнего насилия
31.08 17:24 Мамиашвили публично извинился перед избитой им борцом Тражуковой
31.08 17:23 Суд Швейцарии отклонил жалобу паралимпийцев РФ на отстранение от Игр
31.08 17:00 Кремль заявил о поддержке договоренности Киева и Донбасса о прекращении огня
31.08 16:59 МОК отстранил трех российских призеров Олимпиады-2008 за допинг
31.08 16:50 Читатели «Полит.ру» заявили о скором переходе власти в Узбекистане
31.08 16:45 СМИ узнали о планах напавших на пост в Балашихе
31.08 16:37 Пушкинский музей ограничит время просмотра выставки Рафаэля
31.08 16:36 Синдром хронической усталости напоминает спячку животных
31.08 16:36 Врачи НИИ Бурденко будут лечить президента Узбекистана Каримова
31.08 16:31 Экспертиза «Полит.ру»: Новое налогообложение может стимулировать продажи неиспользуемой недвижимости
31.08 15:58 Антимонопольщики выступили против налога на газировку
31.08 15:43 Эксперт Никита Белоголовцев: Глобальный спорт борьбу с допингом уже проиграл
31.08 15:39 Песков переадресовал вопрос о заморозке накопительной части пенсии кабмину
31.08 15:33 Для спасения от болезни тасманийские дьяволы усиленно эволюционируют
31.08 15:21 ВКС РФ уничтожили в Сирии второго по значимости лидера ИГ
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.