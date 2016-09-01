Киевский суд выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест главы Минобороны России Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.
«Постановление теряет законную силу 26 февраля 2017 года или с момента привода подозреваемого»,— говорится в решении суда.
В материалах также отмечается, что решение об аресте Шойгу было принято еще 26 августа. Таким образом, суд удовлетворил требование Главной военной прокуратуры «о применении меры пресечения в виде содержания под стражей» в отношении гражданина России.
22 августа Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила в розыск 18 высокопоставленных чиновников РФ. Среди них — Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев. Российских госдеятелей заподозрили в совершении «особо тяжких преступлений» против Украины.
Ранее в августе украинские силовики инициировали уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины и ее суверенитета в отношении ряда российских госслужащих. В конце месяца сообщалось, что ГПУ собрала 800 томов обвинений против чиновников и военных РФ.