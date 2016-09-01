«Сколково» проводит форум «Открытые инновации»-2016 в новом формате

С 26 по 28 октября 2016 года в крупнейшем технопарке Восточной Европы – Технопарке «Сколково» – состоится V Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации». Сегодня начинается регистрация на Форум.

Ключевыми фигурами Форума выступят технологические предприниматели и те, кто хочет ими стать, в том числе энтузиасты, стремящиеся не только зарабатывать на внедрении новых технологий, но и изменять мир, делая его более удобным и комфортным.

Виктор Вексельберг, Президент Фонда «Сколково», считает, что Форум должен прояснить вопрос об успешном внедрении инноваций в стране: «Для России сегодня ускорение инновационного развития – это, по сути, направление главного удара, на котором, без преувеличения, решается судьба страны. На вопрос о том, что нам следует предпринять, чтобы инновации в России развивались успешно, как раз и должен ответить предстоящий форум – и это определяет его особую значимость».

Он также отметил, что мероприятие посвящено решению первостепенных задач экономики России. «Речь пойдет именно об “открытых инновациях”, то есть о создании новых технологий малыми и средними инновационными компаниями – при том, что подъем технологического предпринимательства, равно как и малого и среднего бизнеса в целом, также является одной из первостепенных по значению задач, стоящих перед российской экономикой. Мы с коллегами рады принять это важное мероприятие в Инновационном центре «Сколково» и желаем успешной работы всем его участникам!» –заявил Виктор Вексельберг.

Организаторы «Открытых инноваций» - 2016 внесли ряд конструктивных изменений в формат мероприятия. Так, пространство Форума будет организовано как рабочая площадка для делового партнерства: директор акселератора найдет реальные контакты, инвестор – продукт для развития бизнеса, молодой ученый – инвестора, а технологический предприниматель – клиентов для своего проекта. На пленарной сессии «Открытых инноваций» впервые предусмотрена возможность задать вопросы технологическим лидерам планеты. Также, вместо традиционной выставки – стационарные шоу-румы в атриуме Технопарка с лучшими российскими проектами и самыми яркими достижениями в области науки и инноваций.

Кроме того, в этом году в «Открытые инновации» будет интегрирована деловая программа форума «Евразийская неделя» – саммита стран Евразийского экономического союза. Такая интеграция будет содействовать развитию каналов реализации конкурентоспособных товаров и услуг за счет установления новых торговых связей.

По мнению организаторов, новый формат Форума предоставит всем участникам мероприятия дополнительные возможности для реализации своих идей, планов и бизнес-задач, а также придаст новый импульс внедрению новых технологий, коммерциализации инноваций и формированию спроса на них.

С 2012 года ежегодный международный форум для технологических предпринимателей проводится под эгидой Правительства РФ, при поддержке Минэкономразвития Россиии и Правительства Москвы. Организатором Пятого Форума выступает Фонд «Сколково», соорганизаторы мероприятия – российские институты развития. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.