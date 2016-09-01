SpaceX назвал взрыв ракеты Falcon 9 аномалией
Компания SpaceX опубликовала в Twitter официальное сообщение в связи со взрывом на стартовой площадке на базе ВВС США во Флориде.
Срыв старта огневого испытания беспилотной ракеты Falcon 9 объясняется некой аномалией, подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Statement on this morning's anomaly pic.twitter.com/3Xm2bRMS7T— SpaceX (@SpaceX) 1 сентября 2016 г.
«SpaceX подтверждает, что при подготовке сегодняшней стандартной предстартовой процедуры огневых тестов произошла аномалия, в результате которой были потеряны ракета и спутник», – сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о серии взрывов на стартовой площадке на мысе Канаверал.
Предыдущую неудачу с приземлением ракеты-носитель Falcon 9 на морскую платформу основатель компании SpaceX Илон Макс объяснил обледенением платформы и неисправностью одной из посадочных опор.