SpaceX назвал взрыв ракеты Falcon 9 аномалией

Компания SpaceX опубликовала в Twitter официальное сообщение в связи со взрывом на стартовой площадке на базе ВВС США во Флориде.

Срыв старта огневого испытания беспилотной ракеты Falcon 9 объясняется некой аномалией, подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«SpaceX подтверждает, что при подготовке сегодняшней стандартной предстартовой процедуры огневых тестов произошла аномалия, в результате которой были потеряны ракета и спутник», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о серии взрывов на стартовой площадке на мысе Канаверал.

Предыдущую неудачу с приземлением ракеты-носитель Falcon 9 на морскую платформу основатель компании SpaceX Илон Макс объяснил обледенением платформы и неисправностью одной из посадочных опор.