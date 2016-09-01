Жительница Омска получит 700 тысяч рублей за ДТП с танком

Ленинский районный суд Омска удовлетворил иск жительницы города о компенсации ей морального вреда, полученного в результате ДТП с танком, сообщает «Интерфакс».

22 сентября 2014 года в Омске произошло столкновение автопоезда МАЗ-5373, который перевозил танк Т-80, и автомобиля Daewoo Matiz. Пассажирка автомобиля получила тяжелые травмы. При этом виновником ДТП называли водителя автопоезда – он не уступил дорогу Daewoo Matiz, у которого было преимущество на перекрестке.

Однако в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) было отказано из-за отсутствия состава преступления.

Тем не менее, суд постановил удовлетворить иск женщины и взыскать с АО «Омский завод транспортного машиностроения» (ОЗТМ) 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы.