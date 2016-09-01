Трамп пообещал создать спецгруппу для высылки нелегалов из США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания намерен создать в стране специальные отряды для депортации нелегальных мигрантов, передает телеканал USA Today.

«Я займусь созданием специальной группы по депортации, которая будет заниматься установлением и высылкой наиболее опасных криминальных нелегальных мигрантов в Америке, избегающих правосудия, также как и Хиллари Клинтон», — заявил Трамп во время выступления в городе Феникс в штате Аризона.

Республиканец также пообещал сократить в США число сотрудников иммиграционных и таможенных служб. Кроме того, он предложил ужесточить процедуру выдачи виз иностранцам. По его словам, более тщательную проверку будут проходить граждане Сирии, Ирака и Афганистана.

Трамп выступил Фениксе спустя несколько часов после встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе визита Мехико. В ходе беседы они обсудили постройку стены на границе двух государств для ограничения потока мигрантов. Трамп предложил строить стену на границе с Мексикой за счет Мехико.