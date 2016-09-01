Российский турист погиб в Тунисе

Гражданин РФ Егор Баландин был найден мертвым на лужайке перед своим отелем в Тунисе, сообщает «Екатеринбург онлайн».

По словам Эдуарда Баландина, отца погибшего, в отель приезжали алжирцы, 23-25 лет, которые конфликтовали с отдыхающими. «Егор накануне смерти заступился за одного из туристов, и в ночь на шестое число другие посетители слышали крики и шум. Я встречался уже с одним из туристов, который рассказал, что его могли убить алжирцы», – подчеркнул Эдуард.

Баландин заверил, что сын был успешным человеком, у него все было хорошо, и Егор полетел в Тунис отметить свое новое назначение на работе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели молодого человека. Делом занимается следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга.