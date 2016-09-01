Турция сохранила всего 11% российских туристов

Число иностранных туристов, приехавших в Турцию, уменьшилось на 30,3% за семь месяцев текущего года. Главными причинами оттока считаются напряженность отношений с Россией, серия терактов и попытка государственного переворота 15 июля, пишет Hurriyet Daily News.

Количество россиян снизилось на 89% по сравнению с 2015 годом, число европейских туристов и приезжих из США и Канады уменьшилось на 40%.

В июле Турцию посетили не более 47 тысяч российских туристов. Но после возобновления чартерных рейсов турецкие отельеры надеются на 15%-ное повышение посещаемости.

Германия по-прежнему является самым большим туристическим рынком Турции. Количество отдыхающих из ФРГ уменьшилось всего на 25,6%. Британцы стали отдыхать на турецких пляжах вдвое реже, их количество уменьшилось на 2,1 млн человек, до 970 тысяч.

Издание также отмечает что цены на размещение на курортах страны понизились на 33,5% по сравнению с июлем 2015 года. Отель в Стамбуле обойдется дешевле на 36,8%.