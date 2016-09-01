Путин назначил Антона Вайно главой антикоррупционного совета

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета по противодействию коррупции и назначении председателем ее президиума главу своей администрации Антона Вайно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Владимир Путин внес изменения в состав комиссии при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Руководитель администрации президента Антон Вайно назначен председателем комиссии. В ее состав президент ввел полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, первого заместителя председателя Совфеда Николая Федерова (по согласованию), полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова.