Венецианский кинофестиваль открыл свои двери

На итальянском острове Лидо начался 73-ий кинофестиваль. Фильмом открытия стал мюзикл La La Land режиссера Дэмьена Шазелла, известного картиной «Одержимость». Об этом сообщает Reuters.

На церемонии открытия состоялось вручение премии «Золотого льва Святого Марка», присуждаемой за вклад в кинематограф. Ее обладателем стал польский режиссер Ежи Сколимовский, а также французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Организаторы фестиваля отменили ужин после официальной церемонии открытия в знак памяти о жертвах землетрясения, произошедшего в Италии неделей ранее.

На старейшем в мире кинофестивале представлено двадцать картин, среди которых работа Андрея Кончаловского «Рай». Также отметим, что в программе «Венецианская классика» будет фильм Никиты Михалкова «Очи черные» и фильм Андрея Тарковского «Сталкер».

Победители Венецианского кинофестиваля будут объявлены 1 сентября.