Visa сообщила о технических неполадках с российскими картами за рубежом

Часть выпущенных российскими банками карт Visa дают сбои при совершении транзакций, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу международной платежной системы.

Как подчеркнули в Visa, эти проблемы не затрагивают обработку внутрироссийских операций.

По информации издания «Банки.ру», в настоящее время неполадки уже устранены, не работает только 3D-Secure – сервис, задействованный при оплате товаров и услуг через интернет.

Ранее об ограничениях в обслуживании карт Visa также сообщали Сбербанк и ВТБ, которые отмечали, что сбой произошел на стороне платежной системы. В частноcти, один из клиентов банка сообщал, что карты не работают в Таиланде. Другие источники утверждали, что сбой затронул держателей карт Visa по всему миру.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) сбоев в четверг, 1 сентября, не наблюдалось.