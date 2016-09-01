В Узбекистане впервые отметили День независимости без участия Каримова

Президент Узбекистана Ислам Каримов впервые не принял участие в торжествах по случаю Дня независимости республики из-за болезни, сообщает РИА Новости.

1 сентября 2016 года граждане Узбекистана отмечают 25-ю годовщину государственной независимости. Между тем, в программу праздничных мероприятий организаторам пришлось вносить коррективы — в четверг жители и гости Ташкента не увидят традиционный салют. Кроме того отменен правительственный концерт с участием руководства страны и представителей дипломатического корпуса.

Ранее администрация президента Узбекистана издала постановление, согласно которому, День независимости в республике в этот раз будет отмечаться три дня. Выходной в воскресенье 4 сентября перенесен на пятницу 2 сентября.

29 августа дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила, что ее отцу сделана срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг. Позже стало известно, лечением Ислама Каримова занимаются врачи из российского Научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко. Медики вылетели в Узбекистан с первые часы после инсульта. Лечение на месте курирует заведующий нейротравматологическим отделением Александр Потапов. Никаких комментариев относительно состояния Каримова врачи не дают.