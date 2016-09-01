01 сентября 2016, 16:41
Российские туристы привезли из Доминиканы вирус Зика
У российской семейной пары, вернувшейся из Доминиканской Республики, обнаружен вирус Зика, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Этот случай стал восьмым, зафиксированным в России, подчеркивает она.
На данный момент пара чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
Болезнь Зика передается человеку через комариные укусы, а также половым путем. Симптомами являются повышение температуры, боль в суставах, сыпь и чрезмерная усталость. Особую опасность заболевание представляет для беременных женщин, так как может вызвать патологию плода.
По данным Роспотребнадзора, общее число случаев заболевания с подозрением на лихорадку Зика составляет на 26 августа более 174 тысяч человек.
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