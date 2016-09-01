Российские туристы привезли из Доминиканы вирус Зика

У российской семейной пары, вернувшейся из Доминиканской Республики, обнаружен вирус Зика, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Этот случай стал восьмым, зафиксированным в России, подчеркивает она.

На данный момент пара чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Болезнь Зика передается человеку через комариные укусы, а также половым путем. Симптомами являются повышение температуры, боль в суставах, сыпь и чрезмерная усталость. Особую опасность заболевание представляет для беременных женщин, так как может вызвать патологию плода.

По данным Роспотребнадзора, общее число случаев заболевания с подозрением на лихорадку Зика составляет на 26 августа более 174 тысяч человек.