Обломки А321 «Когалымавиа» начали исследовать по российской методике

Международная группа авиационных экспертов при участии специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала детально исследовать обломки самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа», взорванного в небе над Синайским полуостровом, пишет «Коммерсантъ».

В состав группы вошли российские, египетские, французские, немецкие, ирландские и американские эксперты: Франция разработала аэробус указанной модели, Германия его произвела, Ирландия зарегистрировала, а США производит к нему двигатели.

Исследователям предстоит установить тип, мощность и место закладки взрывного устройства. Впоследствии полученные группой экспертов данные планируется использовать при обеспечении безопасности международных пассажирских перевозок по воздуху. При этом, как утверждает газета со ссылкой на свои осведомленные о ходе исследования источники, оно проводится по методике, выработанной российскими экспертами при расследовании терактов, которые в 2004 году совершили смертницы на двух вылетевших из Домодедово самолетах.

Исследование осуществляется в международном аэропорту Каира, куда с Синайского полуострова доставлены обломки взорвавшегося самолета. Они хранятся в ангаре уже около года, но до сих пор детально изучить их и составить контур лайнера у специалистов не было возможности. Дело в том, что египетские власти поначалу отрицали вероятность взрыва на борту аэробуса, поэтому расследование катастрофы было сосредоточено на изучении записей черных ящиков.

Теперь же планируется после определения места закладки бомбы создать объемную выкладку части фюзеляжа, где произошел взрыв, а потом провести баллистическую, трассологическую и другие экспертизы, чтобы максимально полно восстановить картину гибели самолета.