Суд арестовал подозреваемого в избиении рентгенолога в Орехово-Зуево

Следственный комитет России по Московской области продолжает вести расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в избиении врача-рентгенолога в Подмосковной больнице. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Подозреваемый арестован до 30 октября.

Напомним, инцидент произошел 30 августа в центральной районной больнице города Орехово-Зуево. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, видно, что мужчина нанес множественные удары врачу. По версии следствия, подозреваемый избил врача, возмутившись тем, что его сестру не принимают без очереди.

После того, как было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч.2 ст.112 УК РФ), нападавшего отпустили домой до выяснения всех обстоятельств происшествия. Однако после того, как дело получило широкую огласку, пострадавший был задержан, указывают в СКР.



Добавим, что арестованный уже имеет судимости и лишь несколько дней назад вышел из мест лишения свободы.