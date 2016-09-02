Австрия потребовала запретить «Победе» продавать билеты в Вену

Австрийские власти потребовали запретить российскому лоукостеру «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») запретить продавать билеты рейсы из Москвы в Вену, следует из опубликованного на сайте Росавиации документа.

Заявители полагают, что лоукостер нарушает соглашение об авиаперевозках между Россией и Австрией, поскольку не доставляет пассажиров в Вену напрямую – в столицу Австрии клиенты «Победы» могут попасть, долетев на самолете до Братиславы, а затем пересев в автобус.

Однако судя по информации на сайте «Победы» пунктом назначения при бронировании билетов на рейс указан центральный городской вокзал Вены.