Премьер Турции признал Каримова умершим

Глава турецкого правительства Бинали Йылдырым выразил глубочайшие соболезнования по случаю смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, не сославшись при этом, однако, на источник, из которого получил информацию, передает РИА Новости. «Пусть Аллах упокоит его душу», — заявил премьер-министр Турции.

Такое заявление Йылдырым сделал на заседании правительства в Анкаре, которое транслировалось в прямом эфире турецкого телевидения и онлайн.

Напомним, первые сообщения о смерти президента Узбекистана появились в минувшее воскресенье, 28 августа. Тогда же его младшая дочь написала в Instagram, что у отца случился инсульт. Сегодня о кончине Каримова заявило информагентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Правительство Узбекистана, от которого все ждут официального подтверждения, пока только подтвердило, что у главы государства действительно произошел инсульт, после которого он находится в критическом состоянии, причем за последние сутки оно ухудшилось.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию призвал их не ориентироваться на слухи и сообщения СМИ.

Пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгул Уллу на аналогичный вопрос ответил, что комментировать подобные слухи неэтично.