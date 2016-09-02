В Германии нашли коллекцию образцов мозга жертв нацистов

Десятки образцов головного мозга и его частей были обнаружены при реконструкции отделения общества Макса Планка психиатрического института Мюнхена. Это открытие было сделано весной 2015 года, общество Планка начало тщательное исследование найденных останков, пишет израильский портал Gizmodo.

По мнению специалистов, коллекция примерно из сотни образцов принадлежала немецкому нейробиологу, члену НСДАП Юлиусу Галлервордену (1882-1965).

Во время и после Второй мировой войны он производил исследования мозга на образцах казненных заключенных, людей с генетическими изменениями и умственно отсталых. Учитывая тот факт, что он регулярно получал образцы от печально известного доктора Менгеле, вполне вероятно, что он экспериментировал и над останками жертв Холокоста.

Общество Макса Планка заявило, что сделает все возможное для идентификации останков. Позже они будут захоронены в братской могиле с именами.