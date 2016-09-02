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02 сентября 2016, 10:45
Голливуд кино Премия «Оскар»

Джеки Чан получит «Оскар» за выдающиеся заслуги

Джеки Чан
Джеки Чан

Азиатский актер Джеки Чан удостоится почетной премии Американской киноакадемии за свои выдающиеся заслуги в кинематографе, сообщает журнал Variety. Церемония вручения «Оскара» состоится 12 ноября в Лос-Анджелесе.

Помимо Джеки Чана, статуэтки вручат монтажеру Энн Коутс, режиссеру Фредерику Уайзману и режиссеру по подбору актеров Линн Сталмастер. По словам президента киноакадемии Шерил Бун Айзекс, все они — «истинные пионеры в своих ремеслах и настоящие легенды».

Джеки Чану, который является героем множества боевиков и комедий, сейчас 62 года. У него на счету более сотни фильмов, среди которых «Час пик», «Доспехи бога», «Вокруг света за 80 дней» и многие другие. При этом боевые сцены с собственным участием актер предпочитает ставить самостоятельно.

У Чана есть звезда на голливудской Аллее славы. Также он первым из азиатских актеров оставил отпечатки ладоней у Китайского театра Граумана в Голливуде.

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