Первый чартерный рейс вылетел в Анталью из Шереметьево

Первый чартерный авиарейс в Турцию вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Анталью, передает информагентство «Москва» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью авиакомпании Royal Flight Максима Курашвили.

По его словам, все места в салоне самолета были заняты, в общей сложности этим рейсом улетели 332 пассажира, включая 55 детей. Билеты на первый после возобновления чартеров подобный рейс были в свободной продажи, и за сутки до отправления не осталось ни одного — все были раскуплены.

Ранее представитель Росавиации заверял, что первые чартерные рейсы из России в Турцию обязательно отправятся на этой неделе. Их собираются выполнять, помимо Royal Flight, авиакомпании Azur Air, Nord Wind и I Fly. Вылеты планируются из Москвы, Самары и Ростова-на-Дону.

Постановление об отмене запрета на чартерные пассажирские авиаперевозки между РФ и Турцией российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 28 августа. Запрет действовал с 1 декабря 2015 года, он был введен на фоне ухудшения отношений между двумя государствами, начавшегося после того, как турецкие ВВС сбили бомбардировщик Су-24 ВКС РФ возле сирийской границы.