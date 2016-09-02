Служба безопасности Чехии обвинила РФ в насаждении лозунга «Все лгут»

Служба безопасности и информации Чехии подготовила отчет по итогам 2015 года, в котором фактически обвинила российские спецслужбы в ведении информационной войны на чешской территории. Кроме того, активность в том же направлении проявляют китайские агенты, уверены в ведомстве.

С российской стороны имели место попытки проникновения в чешские СМИ и распространения через них дезинформации – в частности, внушения гражданам страны пропагандистского лозунга «Все лгут» путем распространения достоверных и недостоверных сведений.

Также в отчете российские спецслужбы обвиняются в «поддерживании развития социальной и внутриполитической напряженности в стране» за счет оказания помощи «марионеточным» популистским и даже экстремистским организациям.

Кроме того, авторы отчета считают, что российские агенты прилагают усилия для формирования у чехов ощущения «виртуальной угрозы» войны с РФ.

В отчете высказано предположение, что перечисленные действия, приписываемые российским спецслужбам, связаны с сирийским и украинским конфликтами, а значит, прекратятся после их урегулирования — хотя могут и использоваться в дальнейшем для «манипулирования чешским обществом».