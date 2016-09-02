Лидер «СтопХама» назвал возможную причину «предвзятости» Минюста

Руководитель движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов назвал отношение Министерства юстиции РФ к его организации предвзятым и объяснил его тем, активисты организации могли поместить наклейку на машину одного из сотрудников ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не смотрим на номера машин, ходим по всей Москве, не исключаю, что кто-то из Минюста попал. Мы не делаем исключения, фраза "я из Минюста — уберите наклейку" в нашем случае не работает», — заявил он.

По требованию Минюста межрегиональная общественная организация «СтопХам» была ликвидирована 21 марта 2016 года по решению суда. В Минюсте России утверждали, что организация «СтопХам» была ликвидирована за «неоднократные грубые нарушения законодательства».

2 сентября 2016 года Верховный суд России удовлетворил апелляционную жалобу на решение суда о ликвидации движения «СтопХам».