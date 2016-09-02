Эксперт Георгий Чижов: Украина со временем могла бы стать федеративным государством

Со временем Украина могла бы стать федеративным государством, возможно, даже не называясь при этом федерацией. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя заявления представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«ДНР, в общем, не имеет никакой субъектности и даже не определяет собственную политику. Ее представители могут только выполнять указания России – или, по крайней мере, согласовывать с нею каждый шаг. Поэтому это действительно просто пустые слова.

Вообще в последнее время речь идет о превращении Украины в федерацию. Настаивает на этом российская сторона, причем сама российская сторона не очень понимает, что такое "федерализм".

Те наработки, которые были в России в 1990-е годы, канули в Лету, и для России эта федерализация сводится к тому, чтобы получить в восточных областях Украины власть, не зависимую от Киева, но имеющую возможность блокировать все его инициативы (в первую очень – внешнеполитические). Вот и все, что про федерализм на Украине понимают в Москве. Про конфедерацию, думаю, знают еще меньше.

В мире, на самом деле, нет успешных конфедераций, кроме единственного исключения – Швейцарии. Можно говорить о причинах того, почему там конфедерация состоялась и стала успешной, но все остальные попытки этого рода приводили к тому, чтобы либо это устройство государства прекращалось в федеративное, либо конфедерация распадалась.

Так что это еще более пустой разговор. Что же касается федерации, думаю, Украина со временем могла бы стать федеративным государством – может быть, даже не принимая такого названия. Как, например, это сделала Испания.

В реальности испанские провинции живут по принципу, который в свое время провозгласил Борис Ельцин и который все уже осудили: "Берите столько суверенитета, сколько сможете переварить". То есть стране, чтобы быть федеративной, необязательно называться федерацией. И та децентрализация, которая в Украине задумана, вполне может на все эти вызовы ответить и все задачи решить», – объяснил Георгий Чижов.

О том, что для разрешения кризиса на Донбассе Украине необходимо сделаться конфедераций, газете «Известия» заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.