Эксперт Георгий Чижов: Киев пересмотрел концепцию экономических связей с Донбассом

Украинские власти действительно пересмотрели концепцию экономических связей с Донбассом; вероятно, украинские товары, вернувшись на рынок самопровоглашенных республик, потеснят там российские, так как они дешевле. Такое мнение «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Действительно, концепция экономических связей с Донбассом пересмотрена. В какой-то момент Киев посчитал, что необходимо по возможности прекратить экономические связи с неконтролируемыми им территориями. Причем это делалось не для блокады, как пытаются представить в России – как можно заблокировать ЛНР и ДНР, когда они граничат с Россией? А делалось это, скорее, из соображений общих: что если одни воюют, а другие торгуют, это вызывает большое недовольство в обществе.

В итоге Георгий Тука, нынешний заместитель министра по реинтеграции территорий (он же некоторое время был губернатором Луганской области) довольно быстро сказал, что прекращение экономических связей нецелесообразно. Потому что приводит к тому, что ДНР и ЛНР просто оказываются частью российского рынка: вместо достаточно дешевых украинских товаров туда приходят более дорогие российские. Украина от этого ничего не выигрывает: наоборот, связь этим территорий с остальной частью страны ослабевает.

Я так понимаю, что во многом под его влиянием министерство и изменило свою концепцию и теперь готово на Донбасс возвращаться», – объяснил Георгий Чижов.

Говоря о том, может ли такой шаг воспрепятствовать экономическому проникновению России в регион, эксперт выразил

«Что касается потребительского рынка, то украинские товары, конечно, опять вытеснят российские – просто потому, что окажутся объективно дешевле. А если говорить о бизнесе – то какой там бизнес? Если говорить о поставках нефтепродуктов, то, конечно, они будут исходить из России. Опять-таки, потому уже, что российский бензин будет дешевле.

То есть установится равновесие, которое отрегулирует рынок. Даже на этих территориях действует рынок, пусть он коряв и пусть в него закладываются всевозможных издержки, связанные как с рисками безопасности, так и просто с риском пересечения границ что Украины, что России. Ну, этот баланс просто сместится чуть больше в сторону Украины. А серьезного бизнеса, серьезного производства там как не было, так и не будет. Я не имею в виду те предприятия, которые остались с довоенных времен и продолжают работать (это, в основном, предприятия Рината Ахметова)», – объяснил Георгий Чижов.

Напомним, в ночь на 1 сентября на Донбассе вступил в силу бессрочный режим прекращении огня. Кроме того, вечером 31 августа украинское правительство одобрило стратегию реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Главной целью этой стратегии было названо восстановление экономических связей с Донбассом.

Российские СМИ назвали принятие этой стратегии фактическим признанием Киевом неэффективности блокады самопровозглашенных республик. Как написала газета «Коммерсантъ», авторы стратегии полагают, что легализация связей с Донбассом станет препятствием для экономического проникновения в регион России.