Президент Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил свои соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова. Но официального сообщения властей Узбекистана о кончине Каримова нет, сообщает РИА Новости.

Маргвелашвили подчеркнул, что Каримов «руководил страной в сложнейший период и с помощью его лидерства Узбекистан достиг значительного развития, государственного роста и благополучия».

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Каримова публично принес премьер-министр Турции на заседании турецкого правительства.

Напомним, сегодня западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о смерти Ислама Каримова.

Чуть позже эстафету подхватили российские новостные агентства. Но впоследствии «Интерфакс» аннулировал свое сообщение.

Однако пресс-служба правительства Узбекистана опровергла информацию о том, что ранее из кабмина поступило подтверждение факта смерти президента республики Ислама Каримова.