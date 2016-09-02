02 сентября 2016, 16:41
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель Управделами президента
В аварии на Кутузовском проспекте Москвы погиб водитель из гаража Управления делами президента (УДП) России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления.
«Управляющий делами президента Александр Колпаков выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего водителя», — сказала собеседник агентства.
По словам источника «Интерфакса», автомобили BMW и Mercedes ехали навстречу друг другу по разделительной полосе и не смогли избежать столкновения. Один человек погиб, еще один получил травмы.
Очевидцы рассказывают, что от удара на расстояние 150 метров разлетелись части машин.
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