В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель Управделами президента

В аварии на Кутузовском проспекте Москвы погиб водитель из гаража Управления делами президента (УДП) России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления.

«Управляющий делами президента Александр Колпаков выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего водителя», — сказала собеседник агентства.

По словам источника «Интерфакса», автомобили BMW и Mercedes ехали навстречу друг другу по разделительной полосе и не смогли избежать столкновения. Один человек погиб, еще один получил травмы.

Очевидцы рассказывают, что от удара на расстояние 150 метров разлетелись части машин.