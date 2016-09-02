Футболисты «Дмитрова» врезались в грузовик на подмосковной трассе

Двое игроков подмосковного футбольного клуба «Дмитров» попали в автомобильную аварию, врезавшись на легковушке в грузовик на автодороге А-108 в Московской области, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ 21-летний центральный полузащитник Егор Беляков от полученных при столкновении травм скончался на месте, его одноклубник и ровесник В. Горюнов получил тяжелые травмы, впал в кому и был госпитализирован.

Трагедия произошла накануне, 1 сентября. ВАЗ с футболистами выезжал с прилегающей дороги на трассу, по которой ехал большегруз International, в результате произошло столкновение.

Оба молодых человека являлись ведущими игроками «Дмитрова» — по словам директора клуба Игоря Григорьева, универсальными, дисциплинированными, активными и талантливыми.