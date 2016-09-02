Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп за слухи о ее работе в эскорте

Статья, посвященная супруге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Мелании, в которой рассказывалось о ее предполагаемой работе в эскорт-агентстве, была удалена с интернет-сайта британской газеты The Daily Mail.

Материал носил заголовок «Голые фотосессии и тревожные вопросы о визах, которые никуда не делись: очень колоритное прошлое словенской жены Дональда Трампа».

Информация, которая легла в его основу, была почерпнута из книги о модельном агентстве, где работала Мелания Трамп. В книге, доступной для покупки на сервисе Amazon, говорится, что это агентство фактически представляло собой в некотором роде «клуб для джентльменов», а работавшие там девушки предоставляли состоятельным клиентам эскорт-услуги.

При этом в материале Daily Mail не утверждалось, будто Мелания Трамп действительно работала в эскорте, — лишь говорилось, что появление слухов об этом и сомнительных фотографий способно негативно отразиться на предвыборной кампании ее супруга-миллиардера.

В результате британская газета опубликовала опровержение, в котором указала, что поверенный Мелании Трамп в США и Великобритании однозначно назвал ложными утверждения о модельных агентствах, где она работала. Кроме того, редакция издания выразила свои сожаления по поводу неверного истолкования материала книги.

Ранее стало известно, что 22 августа Мелания Трамп подала в отношении Daily Mail судебный иск из-за серии публикаций. Недовольство супруги кандидата в президенты США вызвало также упоминание о том, что она якобы работала в Штатах без соответствующей визы и тем самым нарушала американское миграционное законодательство.

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся 8 ноября, 46-летняя Мелания окажется второй в истории США первой леди, родившейся за пределами Штатов (первой была Луиза Адамс — супруга Куинси Адамса, правившего с 1825 по 1829 годы).