СМИ узнали о сборах главы Таджикистана и премьера Киргизии в Узбекистан

Таджикская и киргизская делегации завтра, 3 сентября, отправятся в Узбекистан в связи с предполагаемой смертью президента республики Ислама Каримова.

От Таджикистана туда полетит его президент Эмомали Рахмон, передает агентство «Азия-плюс» источники в дипломатических кругах страны, а от Киргизии — премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает агентство «Кабар».

Подтверждений ни одному, ни второму сообщению от официальных органов власти Киргизии и Таджикистана не поступало.

Напомним, ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что президент Узбекистана скончался после инсульта.

После этого появилось сообщение о смене планов казахского лидера Нурсултана Назарбаева, который якобы собирается прервать свое пребывание в Китае на саммите G20 и готов экстренно вылететь в Узбекистан. Впоследствии его пресс-служба опровергла эту информацию, заявив, что глава республики не намерен менять свои планы на пребывание в КНР.

Премьер-министр Турции на состоявшемся сегодня заседании правительства республики, которое транслировалось в прямом эфире местного телевидения и онлайн, прямо заявил о смерти Каримова и выразил в связи с этим свои глубочайшие соболезнования.

Некоторое время назад «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Узбекистана заявил, что получено официальное подтверждение кончины президента республики, однако представитель кабмина позже опроверг причастность пресс-службы к каким-либо заявлениям подобного рода.