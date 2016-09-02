МВД сообщило о задержании 49 участников этнической группировки в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали 49 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Все они состояли в организованной этнической группе, сообщается на сайте ведомства.

27 августа оперативники нагрянули на встречу в кафе в Балашихе, где должны были собраться около 100 человек. Многих из них, по имеющимся данным, есть основания подозревать в совершении тяжких преступлений — похищении людей, вымогательстве денег и разбойных нападениях.

«В ходе проведения спецоперации были задержаны и доставлены в отдел полиции 49 участников межнациональной организованной группы в возрасте от 24 до 67 лет. Из них 27 задержанных оказали активное сопротивление сотрудникам полиции», — сказано в сообщении МВД.

По факту обнаружения и изъятия у 42-летнего задержанного пистолета Макарова с патронами возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

За неповиновение законным требованиям полицейских задержанные привлечены к административной ответственности, шестеро из них в ближайшее время будут экстрадированы.

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц.