Правительство РФ отвергло повышение налогов для нефтяников

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что правительство не одобрило инициативу Министерства финансов РФ по увеличению налогов на нефтяную отрасль, сообщает «Интерфакс».

«Пока предложения Минфина не одобрены на правительственном уровне, потому что они требуют детальных расчетов, обсуждения. В том числе последствий и для инвестиций нефтяного сектора, и на цены на бензин», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что в конце августа Минфин предложил правительству ввести новые налоги на нефтяников в 2017 году. Например, предлагалось продлить единоразовое налоговое повышение, которое должно было действовать только в 2016 году.

В результате можно было бы дополнительно собрать в бюджет около 200 млрд рублей, не считая запланированного изъятия около 100 млрд рублей у «Газпрома».