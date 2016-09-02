Глава МЧС по Приморью погиб при спасении утопавших

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра погиб, спасая тонувших людей, сообщается на официальном сайте МЧС РФ.

В сообщении говорится, что 2 сентября Федюра направлялся с группой спасателей в один из наиболее пострадавших от тайфуна в Приморье населенный пункт Уборка Чугуевского района для оказания помощи местным жителям.

При пересечении реки Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал КАМАЗ, в котором находились Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. «Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог», – отмечается в сообщении МЧС. Другие спасатели не пострадали.

В пресс-службе МЧС подчеркивают: «После того, как на Приморье обрушились проливные дожди, вызванные сначала циклоном, а потом и тайфуном, Олег Федюра лично побывал во всех населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии. Он лично организовывал первоочередные аварийно-спасательные работы, эвакуацию людей, оказание адресной помощи населению и помогал людям, пострадавшим от паводка».

На счету Федюры сотни спасательных операций, при его непосредственном участии спасены сотни человек.