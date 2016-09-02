Первый день ВЭФ принес России инвестиции на 1 трлн рублей

За первый день Восточного экономического форума министерство по развитию Дальнего Востока РФ подписало соглашения по реализации проектов, инвестиции в которые в сумме превысят 1 трлн рублей, передает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По его словам, сумма уже заключенных контрактов, обязательная к исполнению с обеих сторон, достигает порядка 200 млрд рублей. В нее войдут и государственные средства, которые будут направлены на создание инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов.

Восточный экономический форум — уже второй по счету — открылся на острове Русский во Владивостоке 2 сентября. В нем принимают участие китайская, индийская, вьетнамская, лаосская и никарагуанская делегации, а также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, недавно назначенный министром по экономическим взаимоотношениям с Россией.

Предполагается, что он представит на ВЭФ конкретные предложения в рамках плана, ранее предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ (этот план развития экономического сотрудничества между двумя странами включает восемь пунктов). «У России есть ресурсы и обширные территории, у Японии — технологии и людские ресурсы», — напомнил Хиросигэ Сэко накануне форума, добавив, что хотел бы преобразовать эти преимущества во взаимовыгодное сотрудничество.

На полях ВЭФ запланированы встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Южной Кореи Паком Кыном Хе и резидентами территорий опережающего развития.

О своем участии в форуме заявили топ-менеджеры 41 российской и 57 зарубежных компаний из 28 стран мира, включая США, Германию, Канаду, Великобританию, Сингапур, Нидерланды и другие.