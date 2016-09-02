Мемория. Валентин Гафт

2 сентября 1935 года родился Валентин Гафт, актер театра и кино.

Личное дело

Валентин Иосифович Гафт (81 год) родился в Москве, в еврейской семье выходцев из Полтавской области Украины. Его отец прошел войну, в 1944 году был ранен, вернулся домой в звании майора. Работал прокурором, затем адвокатом в юридической консультации. Мать занималась домашним хозяйством.

Детство Гафта прошло в Сокольниках, где весь мир был представлен как в миниатюре. «Я вырос в коммуналке в доме на улице Матросская Тишина, — вспоминал Гафт. — Напротив нашей пятиэтажки была психиатрическая больница, справа — знаменитая тюрьма, слева — рынок, еще левее — студенческое общежитие МГУ, окна которого выходили на пустырь, где мы часто играли в футбол».

Гафт учился в школе для мальчиков, увлекался самодеятельностью. В школьных спектаклях играл женских персонажей. Рассказывал: «Мне доставались только женские роли, потому что кто-то же должен был их играть, а школа мужская. Роль невесты в чеховском "Предложении" считаю своим лучшим достижением!».

Окончив школу в 1953 году, решил поступать в театральное училище, подал документы сразу в Щуку и в Школу-студию МХАТ. Во время вступительных экзаменов встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова («Цирк») и попросил помочь ему с басней. Киноактер согласился и дал дельные советы. В Щукинском училище Гафт не прошел во второй тур вступительных испытаний, а в школу-студию МХАТ поступил сразу, окончил ее в 1957 году.

Первым местом работы актера был Театр имени Моссовета, куда ему помог устроиться знаменитый мастер художественного слова Дмитрий Журавлев. Через год Гафта, по его собственному признанию, оттуда выгнали. По приглашению Эраста Гарина он перешел в Театр сатиры, где также не задержался. Говорил: «На премьере я перепутал партнерш, стал разговаривать с Аросевой, а нужно было с Зелинской. Ольга Александровна прошептала: "Идиот, она стоит сзади!" Я повернулся, задел декорацию, которая чуть не упала в оркестр. А в зале сидели мои мама с папой и моя будущая жена, красавица Алена Изоргина! Конечно, после этого меня в "Сатире" не оставили».

После этого несколько лет проработал у Андрея Гончарова в Театре на Малой Бронной. По-настоящему талант Гафта раскрылся лишь в 1964 году, когда он пришел в театр имени Ленинского комсомола к Анатолию Эфросу. В 1969 году Олег Ефремов пригласил Гафта в «Современник», в котором актер служит до сих пор.

Здесь он блистательно сыграл Лопатина в работе «Из записок Лопатина», Горелова в «Спешите делать добро», Джорджа в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?», Глумова из «Балалайкин и К» (режиссерский дебют Гафта) и многих других персонажей.

Дебют актера в кино состоялся в 1956 году, Гафт сыграл в эпизоде картины «Убийство на улице Данте». Однако до конца 1960-х появлялся на экране в основном в ролях второстепенных кинозлодеев. Говорил о том периоде, что кино его не баловало.

Затем последовали яркие роли в картинах «Первый курьер» (1968), «Кентавры» (1979), «Черная курица, или Подземные жители» (1981), «Чародеи» (1982), «По главной улице с оркестром» (1986), «Анкор, еще Анкор!» (1992), «Мастер и Маргарита» (1994).

Плодотворным и запоминающимся было сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Гафт сыграл в его мелодрамах «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово…» (1980), «Забытая мелодия для флейты» (1987), «Небеса обетованные» (1991), «Старые клячи» (2000), «Карнавальная ночь-2» (2006).

Помимо театра и кино Гафт сыграл множество ролей на телевидении, среди его телевизионных спектаклей «Будденброки» (1972), «Домби и сын» (1974), «Короли и капуста» (1978), «Архипелаг Ленуар» (1983).

В 2016 году театральный мир широко отметил 80-летие актера. На сцене «Современника», где Валентин Гафт служит уже почти полвека, прошел его творческий вечер.

Чем знаменит

В фильме "О бедном гусаре замолвите слово...". Мосфильм, 1980

Блестящий театральный и киноактер, на счету которого около 40 ролей в «Современнике» и других московских театрах, а также более 110 ролей в кино. Гафт — это и председатель правления гаражного кооператива в «Гараже», и командир кавалерийского полка в картине «О бедном гусаре замолвите слово», и замдиректора института НУИНУ в «Чародеях», и Берия в «Пирах Валтасара», и Воланд в «Мастере и Маргарите», и присяжный в фильме «12». Актеру везло с ролями, все его персонажи разноплановые — от злодеев-преступников до чиновников, директоров и волшебников. При этом в каждую роль Гафт привносит лиризм, глубину, находит детали, делающие героя объемным и запоминающимся.

О чем надо знать

Валентин Гафт женат третьим браком на народной артистке РФ Ольге Остроумовой («Доживем до понедельника», «Василий и Василиса»). Под влиянием супруги крестился в православие.

Предыдущие два брака — с манекенщицей Аленой Изоргиной и Инной Елисеевой были недолгими. Рассказывал о первом опыте совместной жизни: «Я любил Алену, а она любила животных. Я тоже их люблю, но не до такой степени. Она каждый день приносила домой или котенка, который писал на батарею, или безногих голубей, которые летали у нас над головой, — пахло в доме невозможно. Пес, подобранный Аленой, сидел вместе с нами за столом и пил кофе. Тараканы и клопы так вписывались в общую картину, что их жалко было давить».

И о втором: «Характер у Инны — тяжелый случай, но она была яркой, недурна собой. Эффектно водила машину. "Жигули", на которых она за мной приезжала в театр, мне в то время казались самолетом. Там еще была дача, и я представлял, как поставлю столик на чердаке и сяду что-нибудь сочинять. Думал: "Надо же, какая богатая баба, вот поживу-то хорошо!" Но я был наказан за такой подход. Хорошо пожить не удалось».

В 2002 году его 29-летняя дочь Ольга Елисеева от второго брака покончила собой. Самоубийство произошло на фоне конфликта с матерью, которую Гафт не пустил на похороны. Ее мать Инна Елисеева скончалась в начале 2003 года от рака желудка.

Также у актера есть внебрачный сын от московской художницы Елены Никитиной. Вадим Никитин — актер театра в Бразилии.

Прямая речь

О семье («7 дней»): «Мои родители — оба с Украины. Мама из многодетной семьи — 13 детей. Дед был ломовым извозчиком. Когда мы приезжали к нему, дед встречал нас на лошади, запряженной в телегу с соломой, и вез домой. Я просил, чтобы меня отнесли в хлев к корове с теленком, дед поднимал меня повыше, я гладил теленка, чтобы он лизнул мне руку. В очередной раз мы должны были ехать к деду на Украину 21 июня 1941 года. Чтобы достать билеты на поезд (а с ними было трудно), наша домработница Галя, чудесная девушка, простояла всю ночь на вокзале, а потом купила с рук — как выяснилось, ей подсунули фальшивку. <…> Нам удалось взять новые билеты — на 22-е число. Но утром по радио выступил Молотов: началась война. Конечно, мы остались в Москве. <…> Отец сразу же ушел на фронт добровольцем».

О том, как не стал пианистом (там же): «Случилось так, что отец хорошо заработал. И мы пошли в магазин, где продавались немецкие трофеи. Там пианино стояли тесными рядами и чуть ли не одно на другом — с открытыми крышками, черно-белыми клавишами, они выглядели, как хищные рыбы — акулы или киты. И тут выяснилось, что мама хочет пианино непременно с подсвечниками. Мы пересмотрели все варианты, но нужного не оказалось.

Так и ушли ни с чем. И я не стал пианистом».

О ситуации на Украине (украинское издание «Гордон», сентябрь 2015):

Корр.: А о российских «отпускниках» и заблудившихся на Донбассе десантниках из РФ по вашему телевидению не сообщают?

Гафт: Это очень серьезный разговор, не включайте меня в него. Те войска или эти — не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь. Я вижу, как вы управляете Украиной! Мерзость. Бог осудит это все, я верю: просто так это не пройдет. <…>

Представьте себя на месте тех, кого каждый день убивают, почувствуйте, что это такое. Нельзя жить спокойно, зная, что твои солдаты день и ночь стреляют по невинным. Кого они обстреливают? Армию, которая якобы пришла из России? Это неправда!».

4 факта о Валентине Гафте

Народный артист России (1984), академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», член Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени (2005, 2010, 2016) и орденом Дружбы (1995).

Автор знаменитых острых эпиграмм. В интернете также распространена эпиграмма об Украине, приписываемая Гафту, авторство которой сам он отрицает: «Гнойник созрел, лишь надави и брызнет // И потечет рекой кровавый гной. // Народ российский разучился мыслить // Им делают инъекции останкинской иглой. // Таких подонков не было во власти, //Так на Земле еще никто не лгал. // Он возбуждает низменные страсти, // Чтоб русский украинца убивал».

Написал ряд книг, среди которых «Я постепенно познаю» (1997), «Жизнь — театр» (1998, вместе с Леонидом Филатовым), «Сад забытых воспоминаний» (1999), «Тени на воде» (2001), «Стихотворения. Эпиграммы» (2003), «Красные фонари» (2008).

Является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро».

Материалы о Валентине Гафте:

Статья об артисте на сайте «Узнай все»

Биография РИА Новости

Интервью журналу «7 дней»

Биография актера в Википедии