Samsung приостановил продажи флагманского смартфона Galaxy Note 7

Технологический гигант Samsung Electronics Co Ltd объявил о приостановке продаж своего нового флагмана Galaxy Note 7, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Samsung предоставит замену уже проданным флагманам. Ожидается, что на это уйдет около двух недель.

Продажи смартфона приостановлены из-за сообщений о возгораниях гаджетов. Специалисты Samsung намерены изучить проблему, которая может быть связана с аккумулятором и зарядной системой.

«Им нужно пресечь проблему в зародыше немедленно. Последнее, что нужно Samsung Electronics, чтобы в интернет появились мемы, связанные с травмами, которые могут получить пользователи при возгорании батареи телефона», — считает аналитик IDC Брайан Ма.