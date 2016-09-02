Голодец рассказала о планах заморозки накопительной пенсии на три года

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, курирующая в кабмине социальный блок, рассказала о планируемой заморозке накопительной части пенсий на три года, сообщает ТАСС.

Комментируя перспективы снятия заморозки с накопительных пенсий, Голодец отметила: «На три года мы ее не планируем».

Вице-премьер также уточнила: «На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация пенсий, все выплаты по социальным пенсиям, и будет рост пенсий в полном объеме».

31 августа стало известно о решении правительства продлить заморозку накопительной части пенсий в России еще на год. Напомним, заморозка действует с 2014 года, страховые взносы, которые работодатели платят за сотрудников, выбравших накопительную пенсию, полностью идут в распределительную часть пенсионной системы России.

Ранее сообщалось, что российское правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году разовой выплатой в размере пять тысяч рублей. По оценкам Центробанка, разовая пенсионная выплата в январе 2017 года обойдется госбюджету в 220 млрд рублей.