Голодец анонсировала закон об отмене или заморозке накопительной пенсии

Накопительная часть пенсии в ближайшие три года формироваться не будет, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Она подтвердила, что трансферт не заложен в Пенсионный фонд России, но сообщила, что ей пока неизвестна специфика законодательного оформления этого решения.

«Это может быть и заморозка, это может быть отмена. Мы просто говорим, что ее нету, а в какой форме, мы пока не знаем», — сказала Голодец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление, предложив ориентироваться в этом вопросе на позицию правительства.

Ранее стало известно, что вице-премьер российского правительства Ольга Голодец опровергла перспективы снятия заморозки с накопительных пенсий в ближайшие три года.

«На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация пенсий, все выплаты по социальным пенсиям, и будет рост пенсий в полном объеме», — уточнила она.