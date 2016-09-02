Google попросила ФАС отсрочить исполнение предписания по Android

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступило ходатайство от американской компании Google с просьбой продлить сроки исполнения вынесенного в ее адрес предписания — за нарушение закона о конкуренции на рынке мобильных приложений, передает РИА Новости.

«Ведомство рассмотрит обращение компании в рабочем порядке», — заявила начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева.

Речь идет о требовании внести изменения в договоры с производителями устройств, чтобы в операционной системе Android не устанавливался по умолчанию интернет-сервис Google Play для скачивания приложений и поисковик Google, а также другие сервисы компании.

Такое предписание ФАС вынесла американской корпорации, рассмотрев жалобу ее конкурента «Яндекса» и усмотрев в данной ситуации нарушение российского законодательства о конкуренции.

В конце августа пресс-служба антимонопольного ведомства предупредила Google, что при отсутствии своевременного уведомления о выполнении предписания компания получит штраф в размере до 500 тысяч рублей. Тогда же американская компания попыталась оспорить решение ФАС в Московском арбитражном суде.